Com as redes sociais em queda, os olhos estão postos na inteligência artificial

Utilizadores vindos do Facebook e do X estão em declínio. Mas o que preocupa os media são as novas ferramentas inteligentes, capazes de dar informação e dispensar a leitura de notícias.

A relação entre os media e as redes sociais online já não é o que era. Há alguns anos, as redes sociais, com o Facebook à cabeça, não foram só uma fonte importante de utilizadores para os sites noticiosos. Foram determinantes para o sucesso no competitivo ambiente digital, em que a atenção é um bem escasso, e foram a peça-chave em algumas das histórias de ascensão e queda de novas publicações.