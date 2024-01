Benfica-Belenenses e Sporting-Leões de Porto Salvo nas meias-finais da Taça da Liga

As meias-finais da Taça da Liga de futsal vão colocar frente a frente, na sexta-feira, Benfica e Belenenses, num dos jogos (21h), e Sporting e Leões de Porto Salvo, no outro (17h).

Nesta quinta-feira, nos quartos-de-final da prova, que está a decorrer no Pavilhão Municipal da Póvoa de Varzim, o dia começou com o triunfo do Leões de Porto Salvo sobre o Caxinas, por 4-1, com dois golos de Bruno Pinto.

Ao início da tarde, a competição prosseguiu com as vitórias do Belenenses ante o Torreense, por 3-2, e logo depois do Sporting sobre o Fundão (4-1), com um "bis" de Tomás Paçó.

A encerrar a noite, o Benfica afastou o Sp. Braga, por 5-1, com dois golos de Arthur, e carimbou também a presença na próxima fase, garantindo que poderá continuar a defender o título conquistado na época passada, na final com a Quinta dos Lombos (3-0).