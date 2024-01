Estudante que retirou à força jornalista de evento com Ventura é militante da IL

Um dos dois jovens que retirou à força um jornalista do Expresso num evento com André Ventura, líder do Chega, na Universidade Católica Portuguesa (UCP), é militante da Iniciativa Liberal (IL), apurou o PÚBLICO. Trata-se de Ricardo Costa Amaro e, segundo o seu LinkedIn — entretanto apagado —, é aluno do “Mestrado Forense” da Faculdade de Direito dessa universidade.

