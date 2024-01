Portugal procura qualificação olímpica nos Mundiais de ténis mesa

As selecções portuguesas, masculina e feminina, de ténis de mesa vão apresentar-se nos Mundiais de equipas, em Busan, Coreia do Sul, em Fevereiro, em busca da qualificação olímpica para Paris2024.

Para a prova, que qualifica para os Jogos Olímpicos Paris2024, Portugal terá Marcos Freitas (18.º do ranking mundial), João Geraldo (37.º), Tiago Apolónia (48.º), João Monteiro (139.º) e Diogo Carvalho, segundo as escolhas do seleccionador Francisco Santos.

No sector feminino, Xie Juan escolheu Shao Jieni (52.ª), Fu Yu (58.ª), Matilde Pinto (261.ª) e Inês Matos (264.ª), confirmando-se, em ambos os casos, a lista com os mais bem cotados no ranking, incluindo atletas olímpicos nas duas equipas, com a feminina a trazer também duas apostas de juventude.

"Mais uma vez, vamos tentar dignificar o ténis de mesa e o desporto português, lutando pela passagem de grupo na primeira fase do campeonato para, depois, tentar a melhor classificação possível, de preferência os quartos-de-final, que garantem a qualificação directa para Paris2024", declarou Francisco Santos.

Xie Juan, por seu lado, não tem dúvidas de que a qualificação olímpica é "o grande objectivo". Segundo o sorteio que se realizou em Busan, Portugal está inserido no grupo 8 do torneio masculino, defrontando Egipto, Roménia, Irão e Tailândia, e na "poule" 6 feminina, contra Hong Kong, Áustria, Austrália e Cazaquistão.

Xie Juan vê adversários "fortes", mas parte com confiança de que "é possível passar ao mapa final". "As equipas mais fortes são Hong Kong e Áustria. Temos de nos preparar bem, quer a nível físico quer a nível psicológico, porque não vamos ter jogos fáceis", explicou.

O técnico da formação masculina recordou o estatuto de cabeça-de-série de Portugal na "poule", "que é muito equilibrada, com o campeão africano, já qualificado para Paris2024, a Roménia, que tem uma equipa muito forte e homogénea, e o Irão, que recentemente venceu o Japão nos campeonatos asiáticos".

Ambas as selecções quererão estar nos três primeiros de cada "poule" para seguir em frente, com os vencedores de cada grupo a seguirem directamente para os oitavos de final.

Portugal é oitavo no ranking mundial por equipas, no masculino, e 12.º no feminino.

Se algum país com a qualificação garantida por outras vias entrar nos "quartos", será aplicado o ranking mundial de Março para atribuir as quotas sobrantes, uma vez que seis selecções, tanto no masculino como no feminino, já garantiram o apuramento. O Mundial por equipas decorrerá de 16 a 25 de Fevereiro.