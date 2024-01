Portugal abateu mais um “gigante” do andebol

Selecção nacional derrota Noruega por 37-32 no “main round” do Europeu de andebol.

Portugal entrou a ganhar no "main round" do Campeonato da Europa de andebol, ao bater a Noruega por 37-32 (18-15 ao intervalo). Em Hamburgo, a selecção nacional não foi perfeita no ataque, mas foi intratável na hora de defender e de travar a formação nórdica, que já foi duas vezes vice-campeã do mundo. Portugal fica agora com dois pontos neste "main round" e mantém intactas as suas esperanças de uma boa classificação no agrupamento.

Os primeiros minutos foram uma troca de transições. Portugal entrou agressivo na defesa e disposto a gastar pouco tempo no ataque. Marcou nos dois primeiros ataques e foi conseguindo segurar a formação nórdica – o que passava pela linha defensiva, parava em Diogo Rêma.

Passados os minutos das primeiras impressões, houve falhas técnicas na concretização dos ataques e os nórdicos conseguiram abrir um pequeno fosso de três golos (7-10). Só não foi maior porque, ao contrário do ataque, a defesa funcionava bem.

Aos poucos, a selecção nacional conseguiu ser mais equilibrada nas duas fases do jogo. Com o acerto de Kiko Costa e Pedro Portela, mais a entrada pacificadora do experiente Rui Silva, Portugal conseguiu um parcial de seis golos sem resposta e passou para a frente (17-13), mantendo uma distância semelhante ao intervalo (18-15).

À entrada da segunda meia-hora, Portugal até marcou primeiro, por Martim Costa, mas a Noruega conseguiu um parcial de três golos que deixou a vantagem portuguesa reduzia ao mínimo (19-18). E foi num estica/encolhe que o jogo foi decorrendo, em que Portugal, apesar de passar por alguns períodos de alguma desconcentração, nunca deixou a Noruega chegar ao empate. A vantagem navegou sempre nestes números, mas não foi assim que o jogo acabou. Portugal ganhou por cinco.