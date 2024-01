Álvaro Carreras é reforço para a defesa do Benfica

Lateral de 20 anos chega por empréstimo do Manchester United até final da temporada.

Álvaro Fernández Carreras. Ou Álvaro Carreras, apenas. É assim que vai ser tratado, a partir de agora, o lateral esquerdo espanhol que o Benfica apresentou na noite de terça-feira, como mais um reforço de Inverno. O jogador chega a título de empréstimo, até final da época, com opção de compra.

Na camisola que terá o número 3, A. Carreras será o nome estampado nas costas - até agora, o jogador havia actuado sempre com o apelido Fernández. Com contrato com o Manchester United, o lateral chega ao Estádio da Luz para ocupar uma posição que tem sido maioritariamente desempenhada por Morato, um central adaptado a lateral.

A chegada de Álvaro Carreras deverá significar, por outro lado, a saída de David Jurasek, contratação para a presente temporada, a troco de 14 milhões de euros, mas que nunca conseguiu a afirmar-se. E o mesmo aconteceu com Juan Bernat, que chegou por empréstimo do PSG mas tem enfrentado demasiados problemas físicos.

Nesta temporada, o galego, de 20 anos, esteve emprestado ao Granada, clube pelo qual fez 14 jogos antes de se mudar para Lisboa. Caso consiga convencer, o Benfica terá de desembolsar 6 milhões de euros para a sua contratação definitiva, no final da temporada.

"É um passo em frente, estou muito agradecido pela confiança e com vontade de começar já", afirmou, à BTV, o internacional Sub-21 espanhol. "Quero dar tudo o que tenho de mim, ajudar e alcançar todos os objectivos. A ambição é poder conseguir os objectivos da equipa e ainda os individuais. Prometo deixar tudo em campo para o conseguirmos."