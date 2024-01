Galerista “visionário” Brent Sikkema morreu no Rio de Janeiro

Brent Sikkema, fundador da galeria de arte Sikkema Jenkins & Co., em Nova Iorque, foi encontrado morto na segunda-feira, no seu apartamento no Jardim Botânico no Rio de Janeiro, Brasil. O corpo apresentava ferimentos de esfaqueamento. O influente e prestigiado galerista norte-americano tinha 75 anos e a sua morte está a ser investigada pela polícia brasileira, noticiaram os jornais Folha de S. Paulo e O Globo.

