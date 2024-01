O novo baile das máscaras

Vou a uma farmácia levar as vacinas do covid e da gripe. Está cheia de gente à espera de ser vacinada. Sou o único com máscara. Estou fino, mas tenho medo de ser contagiado. O efeito da máscara é instantâneo: toda a gente pensa que tenho covid. As farmacêuticas, que estão ali o dia inteiro, são as mais retumbantes: “Não esteja aqui em cima de nós!”

