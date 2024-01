Antes da gramática

— Aos anjos da guarda — disse a Alexandra à Ana — chamo testemunhas mudas. O seu aspecto vai mudando ao longo da vida, tal como o nosso rosto também muda, mas essa alteração não se dá da mesma maneira, pois os anjos não envelhecem, em vez de senescência, as alterações sofridas são resultado da praxis de cada um, os anjos reflectem a essência do que somos e não o corpo que somos, e no derradeiro dia veremos como num espelho a nossa verdadeira cara, que será um belo anjo caso tivermos sido virtuosos ou um demónio caso tivermos sido maus. É um outro tipo de espelho, um anjo destes, é um espelho que não reflecte o corpo, reflecte o coração, uma pessoa olha para o seu reflexo e vê a inveja, vê a generosidade, vê a malícia, vê o medo, vê a sabedoria, vê a mentira, mas não vê os lábios, os olhos, o nariz, as orelhas.

