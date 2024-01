Tempo útil de jogo aumenta para 55 minutos nas I e II Liga de futebol

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) revelou, nesta terça-feira, que o tempo útil de jogo nas competições que organiza tem vindo a aumentar, registando, esta época, uma média de 55 minutos por partida.

A informação foi prestada no decurso da V Fórum de Treinadores, que juntou, no Porto, representantes de quase todas as 36 equipas que competem nos primeiro e segundo escalões nacionais.

"Regista-se [actualmente] um tempo útil de jogo na ordem dos 55 minutos por jogo, ou seja, mantém-se a linha evolutiva das últimas épocas, jogando-se mais minutos. Também pela sétima época consecutiva o número da média de faltas está a descer (27,9 no momento), tal como a média de cartões amarelos por jogo (5,2 no momento)", anunciou o organismo, como uma das conclusões do encontro.

Neste certame de debate, apenas Roger Schmidt, treinador do Benfica, marcou presença entre os técnicos principais dos três "grandes", uma vez que Sérgio Conceição e Rúben Amorim, de FC Porto e Sporting, foram, respectivamente, representados pelos adjuntos Dembélé e Carlos Fernandes.