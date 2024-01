Portugal vai fazer mais três jogos de preparação para Euro 2024

O seleccionador Roberto Martínez revelou nesta terça-feira que Portugal terá mais três jogos de preparação para o Euro 2024 a serem disputados em solo nacional, adiantando que o estágio em Março servirá para observar futebolistas que "estão nas listas".

"Posso confirmar que há dois jogos [primeiro com a Suécia, em Guimarães, dia 21 de Março]. Gosto muito do estádio, vi o jogo dos sub-21 e o ambiente foi muito bom. Vamos confirmar nas próximas semanas [o outro adversário para o dia 25 ou 26]. Depois, vamos ter mais três jogos amigáveis [em Junho] em Portugal, antes de apanhar o voo para a Alemanha", declarou o técnico espanhol, aos jornalistas.

O seleccionador da principal equipa das "quinas" falava com a comunicação social, à margem de um evento realizado na Cidade do Futebol, em Oeiras, e explicou que o estágio em Março servirá para "olhar para jogadores que estão nas listas".

"Março tem um objectivo diferente, que é tentar avaliar os nossos jogadores para concretizar a lista de 23 para o Europeu. Queremos ganhar. Quando estamos no relvado, temos a responsabilidade de jogar bem e dar tudo para os nossos adeptos. Objectivo em Março é olhar para os jogadores que estão nas listas e que não vimos, para podermos utilizar no Europeu", explicou.

Por fim, comentou o golo do sportinguista Nuno Santos, nomeado para o prémio Puskas, mas que acabou por não ser galardoado na Gala FIFA, em Londres, na segunda-feira.

"Gosto de prémios colectivos. O futebol é um desporto colectivo. [Prémios individuais] são muito subjectivos. O golo do Nuno Santos foi espectacular e não precisa de ter o prémio para ter a riqueza e uma finalização de alto nível", concluiu.

No Euro 2024, Portugal, campeão em 2016, vai defrontar Turquia, República Checa e o vencedor do caminho C dos play-off (Geórgia, Luxemburgo, Grécia ou Cazaquistão), estreando-se na prova perante os checos, em 18 de Junho, em Leipzig.

Após o primeiro encontro, diante da República Checa, Portugal defrontará os turcos, em 22 de Junho, em Dortmund, antes de fechar a fase de grupos em 26 de Junho, em Gelsenkirchen, diante do adversário que vencer o caminho C dos play-off, agendado para Março.

O Campeonato da Europa de 2024 vai decorrer na Alemanha, entre 14 de Junho e 14 de Julho.