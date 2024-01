Abel Ferreira renova contrato com Palmeiras até Dezembro de 2025

O treinador português venceu as últimas duas edições do Brasileirão.

Abel Ferreira renovou o contrato com o Palmeiras até Dezembro de 2025, anunciou nesta terça-feira a presidente do clube campeão brasileiro de futebol, Leila Pereira. O contrato em vigor até ao momento ia até Dezembro de 2024.

Em conferência de imprensa, Leila Pereira disse que esta renovação era "um desejo muito grande" seu, de manter um "treinador tão vencedor".

"Acho que é uma grande notícia para os nossos adeptos, para a nossa instituição e para o Abel também. Ele acredita na continuidade do nosso projecto", disse.

Desde 2020 no "verdão", Abel Ferreira, de 45 anos, ganhou as duas últimas edições do Brasileirão (2022 e 2023) e duas Taças Libertadores (2020 e 2021), além de uma Supertaça sul-americana (2022), uma Taça do Brasil (2020), uma Supertaça brasileira (2023) e dois campeonatos paulistas (2022 e 2023).