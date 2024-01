Nuno Borges venceu no Open da Austrália: “Acreditei até ao fim”

Nuno Borges, 66.º do ranking ATP, estreou-se nesta segunda-feira no Open da Austrália com uma vitória sobre o alemão Maximilian Marterer (98.º ATP), por 7-5, 7-6, 6-2, ao fim de duas horas e 30 minutos.

O número um nacional, de 26 anos, e Maximilian Marterer, dois anos mais velho, tinham-se encontrado em Outubro de 2023 no ATP 250 de Antuérpia, disputado em piso rápido indoor. Nessa altura, o tenista germânico venceu em dois sets.

Com o triunfo, o tenista português acedeu, pela primeira vez na carreira, à segunda ronda do quadro principal de singulares do Open da Austrália.

“Foi um início de encontro bastante duro, com um par de breaks no início do primeiro set. As bolas bastantes abertas, estava um calor tremendo no campo e consegui muito bem dar a volta no final do set. Acreditei do início ao fim que podia ganhar e acho que isso me ajudou imenso. Mas sabia que tinha um jogo duro, ele servia muito bem, eu sempre à espera da oportunidade”, começou por analisar.

Apesar de ter passado para a frente do marcador, o duelo manteve-se muito disputado na segunda partida, decidida apenas no tie-break, antes de Nuno Borges sentenciar o triunfo no terceiro set, após registar um total de 48 winners, 18 dos quais ases, sob o olhar atento de “muitos portugueses, o que foi óptimo de ver”.

“No segundo set ainda tive uma ou outra chance, mas ele serviu bem. Sabia que se ganhasse aquele tie-break, o ascendente ia ser meu e ele provavelmente ia deixar de acreditar, o que só me deu mais vontade. Acho que fiz um bom encontro, servi muito bem no geral, estava adaptado às condições, fiz o meu trabalho, mantive-me muito bem mentalmente e acho que compensou” acrescentou o número um nacional, frisando à agência Lusa estar “muito feliz por ganhar em três sets.”

Depois de ter sido eliminado na estreia em 2023, Nuno Borges, de 26 anos, igualou hoje o seu melhor resultado em torneios do Grand Slam, atingindo a segunda eliminatória em Melbourne tal como no Open dos Estados Unidos em 2022 e Roland Garros 2023, e vai defrontar agora o espanhol Alejandro Davidovich Fokina (23.º ATP), que eliminou o francês Constant Lestienne (84.º ATP).

“Já defrontei o Fokina nos juniores, mas claro que agora é um jogador completamente diferente. É um bocadinho mais extravagante em termos de personalidade, já na altura era, e sei que consegue jogar a um nível inacreditável, às vezes, muito sólido. Já o vi ganhar aos melhores do mundo, portanto estou à espera de grandes dificuldades. Ele ganhou hoje em três sets, portanto vai estar tranquilo”, prevê.

Tendo consciência que o espanhol, de 24 anos, “joga muito bem, mesmo não estando num grande dia”, o jogador do Centro de Alto Rendimento da Federação Portuguesa de Ténis defende que tem que estar ao seu “melhor nível para ganhar à melhor de cinco sets” no primeiro major da temporada.

“Espero estar à altura. Tenho me sentido bem e hoje consegui lidar, mais ou menos bem, com o calor, apesar de não ter apanhado as horas mais quentes. Estou motivado e a pressão está do lado dele. Vou com tudo para o que der e vier”, rematou Nuno Borges.