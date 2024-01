Avançado Galeno renova com FC Porto até 2028

O futebolista luso-brasileiro Galeno renovou contrato pelo FC Porto por mais uma temporada, até Junho de 2028, anunciaram nesta segunda-feira os vice-campeões nacionais, um dia depois de o avançado ter completado a 100.ª partida pelos "dragões".

O extremo, de 26 anos, tinha alcançado a marca "redonda" na recepção vitoriosa dos portistas ao Sporting de Braga (2-0), da 17.ª jornada da I Liga, e derradeira da primeira volta, numa carreira em que regista 23 golos e 13 assistências entre duas passagens pelo clube "azul e branco".

"Estou muito feliz com a renovação. Isto é fruto do meu trabalho, consegui chegar a este momento importante da minha vida e só penso em dar continuidade. Se não fossem eles [treinador e colegas de equipa], eu não estaria aqui agora. Com a ajuda de todos, vou conseguir ir mais longe", reagiu o jogador, em declarações reproduzidas pelos "dragões".

Galeno saiu dos brasileiros do Grêmio Anápolis para rumar ao FC Porto em 2016/17 e foi inicialmente integrado na equipa B, intercalando o título de campeão nacional arrebatado pelo conjunto principal, em 2017/18, com cedências seguidas a Portimonense e Rio Ave.

Contratado pelo Sporting de Braga em 2019/20, o avançado venceu uma Taça da Liga e uma Taça de Portugal nos minhotos e voltaria aos "dragões" ao fim de dois anos e meio, numa transacção avaliada em nove milhões de euros (ME), tendo crescido em influência.

Galeno passou a ser opção regular para o treinador Sérgio Conceição, com quem havia trabalhado em 2017/18, e ajudou o FC Porto a conquistar um campeonato, em 2021/22, duas Taças de Portugal, uma Supertaça Cândido de Oliveira e uma inédita Taça da Liga.

"O momento mais feliz foi o meu primeiro golo no [Estádio do] Dragão, contra o Tondela [numa vitória por 4-0, em Março de 2022, para a 26.ª jornada da I Liga], mas espero viver ainda mais momentos felizes. É muito bom sentir o carinho dos adeptos. Espero que nos continuem a apoiar até ao fim, até porque vamos dar tudo até ao final da época", vincou.

Eleito por duas vezes como melhor jogador da semana durante a fase de grupos da actual edição Liga dos Campeões, o dianteiro passa a ter uma cláusula de rescisão de 60 ME inerente ao novo vínculo, que foi enaltecido pelo presidente do FC Porto, Pinto da Costa.

"Quando as duas partes têm o mesmo interesse, é mais fácil. O Galeno é um jogador da casa e eu fico muito satisfeito por ele ter prolongado o contrato, porque ainda tem muito para dar ao FC Porto e o FC Porto tem muito para o ajudar num percurso que espero que seja cada vez melhor. Valorizamos o talento, a vontade, a forma como se entrega ao jogo e a produtividade que tem tido", frisou o dirigente, citado pelo terceiro colocado da I Liga.