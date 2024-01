André Ventura já nem fala em Montenegro — só pensa em Pedro Nuno

Este foi o sexto Congresso do Chega em apenas cinco anos. André Ventura, candidato único à liderança do partido, foi, como se esperava, reeleito como 98,9% dos votos.

No encerramento da sexta convenção do Chega, André Ventura, líder do Chega, não deixou dúvidas sobre o seu adversário: Pedro Nuno Santos, secretário-geral do PS. Luís Montenegro, líder do PSD — que domina o espaço político em que Ventura teoricamente teria preferência em roubar votos — foi relegado à insignificância, não sendo mencionado nenhuma vez. O mesmo para o PSD, que foi apenas duas vezes directamente apontado durante o discurso. André Ventura já não quer só a direita — quer o país.

É contra o PS que Ventura fala. E fá-lo porque quer ganhar as eleições: “ser primeiro-ministro” — função para a qual se sente “tão preparado” como Sá Carneiro “se sentia em 1979”. “Se não ganharmos, entregaremos novamente o poder ao PS em Portugal. E isso é o pior que podia acontecer às gerações que aí virão”, disse, pouco antes de terminar o seu discurso.

Este domingo, à chegada à convenção, Ventura concretizou o que havia anunciado no dia anterior sobre a subida de todas as pensões dos idosos para pelo menos o salário mínimo: será faseada, num prazo de “seis anos”, com uma “transição” para o “Indexante dos Apoios Sociais [IAS]” e custa “1,6 mil milhões de euros” — um valor “perfeitamente fazível”, considera.

O grande momento da manhã foi protagonizado pelo embaixador António Tânger Correia, vice-presidente do Chega reconduzido. No palco, o embaixador pediu para que os delegados presentes que pertenceram ao PSD levantassem a mão — muitos o fizeram; depois pediu o mesmo para os antigos CDS — menos, mas ainda bastantes, o fizeram; pediu por fim o mesmo àqueles que estiveram noutros partidos — levantaram-se alguns braços. Tânger Correia queria demonstrar que a verdadeira Aliança Democrática (AD) não é a actual, mas o Chega — onde estão reunidas pessoas que outrora pertenceram ao PSD, CDS e outros partidos. "Nós somos a representação daquilo que é a AD verdadeira e única, não é esta imbecilidade e esta estupidez que criaram agora", disse.

Tânger Coreia, antigo militante do CDS, teceu uma avalanche de críticas à coligação este ano oficializada pelo PSD, CDS e PPM, que concorrerá às eleições nos Açores e às legislativas (PSD e CDS concorrerão também juntos às europeias e autárquicas de 2025, mediante acordos locais). No entender do embaixador, que exibiu uma fotografia de um cartão que o atestava enquanto fundador da AD original — de cujo Governo foi adjunto —, esta reedição é “ofensiva”. Lembrou esses tempos — era um jovem na altura — e pediu à juventude do Chega, que chamou ao palco, para fazer o que na altura fez: ajudar a chegar à vitória.

Este foi o sexto Congresso do Chega em apenas cinco anos. André Ventura, candidato único à liderança do partido, foi, como se esperava, reeleito como 98,9% dos votos. À sua volta, reuniu a exacta direcção anterior, que foi eleita com 90,2% dos votos: o embaixador António Tânger Correia, o deputado Pedro Frazão e Marta trindade serão vice-presidentes; Pedro Pinto, Rui Paulo Sousa, Diogo Pacheco de Amorim, Rita Matias — todos deputados —, Ricardo Regalla Pinto e Patrícia Carvalho serão adjuntos.

Para o conselho nacional concorreram duas listas: a vencedora, encabeçada por João Tilly — teve 80,1% dos votos e elegeu 27 conselheiros — e uma segunda, cujos membros sofreram pressões para abandonar, encabeçada por Israel Pontes: teve 11,7% dos votos, elegendo três conselheiros.

A lista única de Bernardo Pessanha, assessor do partido, foi eleita para o Conselho de Jurisdição Nacional, com 83,5% dos votos. João Aleixo encabeçou a única lista à mesa nacional, que teve 89,9% dos votos.