Venda de aparelhos auditivos a crédito lesa centenas de idosos

A venda de aparelhos auditivos em Portugal está a provocar centenas de reclamações por parte dos compradores: 835 registadas só na Deco, nos últimos dois anos, 453 no Portal da Queixa, nos últimos cinco anos, um número elevado na ASAE, havendo também casos na Entidade Reguladora da Saúde e na Direcção-Geral do Consumidor. Estas queixas são, no entanto, a ponta do icebergue de um universo de particulares lesados pela venda destes artigos, que muitas vezes são meros amplificadores de som, sem qualquer ajustamento à capacidade auditiva, e que chegam a custar milhares de euros por terem um crédito pessoal associado.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt