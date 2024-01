Dakar2024: João Ferreira venceu sétima etapa nos SSV

?? Stage 7?? - SSV ??



Provisional top 3:

?? João Ferreira

?? Xavier de Soultrait

?? Jérôme de Sadeleer



It's Ferreira's second win this year, whilst De Soultrait moves to the top of the overall leader board.



See the full results and standings here ??https://t.co/fYY9fDnZmo… pic.twitter.com/2c0MLZlzOz