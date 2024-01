As adolescentes Fruhvirtova e Korneeva já chegaram

Contrastando com as vésperas do Open da Austrália, onde as atenções estiveram centradas nas melhores jogadoras do mundo e nas antigas campeãs, agora regressadas na condição de mães, foram as teenagers a ser notícia no primeiro dia da prova. Brenda Fruhvirtova e Alina Korneeva, ambas de 16 anos, ganharam pela primeira vez um encontro num torneio do Grand Slam, depois de terem vindo do qualifying, onde passaram a um ponto da eliminação.

Fruhvirtova (116.ª) salvou um match-point na segunda ronda do qualifying, antes de vencer (1-6, 6-3 e 7-5) a australiana Talia Gibson. Neste domingo, ao afastar a romena Ana Bogdan (66.ª), por 2-6, 6-4 e 6-3, a jogadora nascida há 16 anos e 287 dias em Praga tornou-se na mais jovem a ganhar um encontro num quadro principal do Open da Austrália desde 2020 - quando Gauff derrotou Osaka.

“O que fez a diferença é que lutei até ao fim e não estava a ser fácil porque tenho tido problemas com o pulso, mas disse a mim própria que só há quatro Grand Slams por ano e, no segundo set, entrei mais no ritmo”, afirmou Brenda Fruhvirtova, que deixou a Academia de Patrick Mouratoglou para trabalhar com Nicolas Massu, treinador de Dominic Thiem.

Não muito longe do court 17, Alina Korneeva (180.ª) eliminou a espanhola Sara Sorribes Tormo (53.ª), por 4-6, 6-3 e 6-2. Dois meses mais velha que Fruhvirtova, a tenista russa está baseada em Maiorca, na Academia de Rafael Nadal, seu ídolo de infância. Em 2023, Korneeva tornou-se na primeira tenista desde 2013 a conquistar dois títulos juniores do Grand Slam no mesmo ano, Austrália e Roland Garros. Ao mesmo tempo, subiu mais de 600 lugares no ranking mundial, graças a dois títulos no ITF Tour.

Neste domingo, Korneeva teve de se adaptar ao court 6 situado junto de uma zona de lazer, com muita música como som ambiente. “Quando o encontro começou, o som estava um pouco alto, mas também estava contente pelos fãs, porque o público aqui, na Austrália tem muita energia e penso que isso me ajudou”, afirmou a russa, que poderá vir a defrontar a irmã de Brenda, Linda Fruhvirtova, de 18 anos e 85.ª mundial. “

Já Brenda Fruhvirtova terá como adversária a número dois do ranking e detentora do título, Aryna Sabalenka. Talvez por ter entrado na Rod Laver Arena às 23h30, a bielorrussa não perdeu tempo e, em 53 minutos, afastou a qualifier alemã de 18 anos Ella Seidel (172.ª), por 6-0, 6-1.

O atraso do início do encontro foi culpa de Novak Djokovic, que necessitou de quatro horas para superar o croata de 18 anos Dino Prizmic (178.º), igualmente vindo do qualifying. “Ele merece todos os aplausos. É um jogador espantoso, muito maduro para a idade, comportou-se incrivelmente bem. É dele o momento e podia também ser dele o encontro”, elogiou Djokovic, depois do mais longo encontro que disputou numa primeira ronda de um major, ganho pelos parciais de 6-2, 6-7 (5/7), 6-3 e 6-4.

Prizmic reagiu bem à perda do set inicial, igualou ao impor-se no tie-break do segundo e, na terceira partida, quebrou o serviço de Djokovic por duas vezes para passar de 0-2 para 3-2. E no quarto set, o croata não deixou de lutar quando se viu a 0-4, mas o líder do ranking reconheceu que podia ter jogado melhor.