Forças de segurança, idosos, jovens, professores, ex-combatentes: Ventura vai a todas

Com cerca de mil delegados, começou sexta-feira a sexta convenção do Chega. Esta manhã, André Ventura fez o discuro inicial, no qual deixou mensagens a vários sectores da sociedade.

O discurso de abertura de André Ventura, líder do Chega, na sexta convenção do partido foi uma espécie de buffet: para todos havia mensagem. Das forças de seguranças aos idosos, passando pelos professores, jovens e ex-combatentes, André Ventura não deixou ninguém de fora. Como é hábito, focou grande parte do seu discurso nas primeiras — dizendo que nenhuma “maioria de direita subsistirá” sem que sejam valorizadas — e aos idosos prometeu que, em seis anos, “nenhum” ficaria com uma “pensão abaixo do salário mínimo”. Rita Matias, deputada do partido, foi anunciada mandatária nacional do Chega às próximas eleições.

As forças de segurança têm sido um dos principais destinatários da mensagem do Chega, e esta manhã, em Viana do Castelo — onde Ventura discursou na qualidade de candidato à presidência do partido — não foi diferente.

Primeiro, ancorou-se no sector para estabelecer condições para uma eventual governação — “Nenhuma maioria de direita subsistirá, existirá, sem que a sua primeira medida seja restabelecer a equipação e suplementos a todas as forças de segurança em Portugal”, disse, — e depois anunciou que, se governar, o dinheiro gasto em associações que promovem a igualdade de género será também para ele dirigido.

“Vou criar um fundo de apoio às nossas forças de segurança, à justiça e aos nossos ex-combatentes. Vamos pegar nesse dinheiro e dar ajuda a quem efectivamente merece em Portugal”, disse, alargando o leque de destinatários do seu discurso. “Não vai haver um tostão para essas associações em Portugal”, garantiu.

Depois, virou-se para os idosos, prometendo-lhes que, governando, “em seis anos”, nenhum terá “uma pensão abaixo do salário mínimo”. Também Luís Montenegro, líder do PSD, anunciou medidas para os mais velhos — neste caso o aumento do suplemento para idosos — aquando do último congresso do partido.

E assim Ventura partiu para o ataque à direita (que com ele não governa), notando que não “há outra alternativa em Portugal” se não o Chega. Esta manhã, Ventura procurou posicionar o seu partido como oposição directa ao PS, encostando o PSD à insignificância. Aliás, Ventura começou a sua intervenção precisamente por aí, observando que “os dois maiores partidos portugueses tiveram congressos em 2024”: o Chega e o PS.

“O PSD já não tem forças para impedir” o PS, que deixou a “oposição flanqueada e o país sem alternativa”. É por isso que Ventura diz que o Chega é a “alternativa”: não porque “quer”, mas porque “tem de ser”. “Só nós podemos ser a alternativa à hipocrisia de Pedro Nuno Santos [secretário-geral do PS], a António Costa [primeiro-ministro] e à continuidade da geringonça”, disse.