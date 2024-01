Portugal construiu um muro e destruiu outro

Foi com uma exibição quase perfeita em todos os sentidos que Portugal derrotou neste sábado, em Munique, a República Checa por 30-27 (13-7 ao intervalo) no jogo a contar para a segunda jornada do Grupo F da fase preliminar do Europeu de andebol. Depois de ter entrado a ganhar frente aos gregos, mas com algumas falhas, a selecção nacional subiu o nível para ganhar o jogo que, na prática, a irá qualificar para o “main round” – será uma certeza se a Dinamarca, como se espera, triunfar no outro jogo do agrupamento, também neste sábado (a partir das 19h30), frente aos estreantes gregos.

Da defesa ao ataque, a selecção orientada por Paulo Jorge Pereira esteve inspirada. A começar no seu guarda-redes, Diogo Rêma, que voltou a ser o titular e foi uma das figuras – o jovem do FC Porto defendeu quatro livres de sete metros só na primeira parte. Depois de um equilíbrio nos primeiros minutos, em que os checos, alimentados por uma dupla que actua na liga alemã, o guarda-redes Tomas Mrkva e o lateral-esquerdo Matej Klima, o marcador passou de um empate (5-5) a uma vantagem portuguesa de seis (11-5).

Nem se viu aquela que era tida como a grande valência desta selecção checa, a sua defesa. Martim Costa foi o goleador de serviço durante a primeira meia-hora, bem secundado por Pedro Portela e o jovem Joaquim Nazaré, todos importantes para superarem as várias situações em que esteve em inferioridade numérica. E foi assim que Portugal chegou ao intervalo a ganhar por seis (13-7), limitando os checos a uma das piores primeiras partes deste Europeu em termos de golos marcados.

A diferença que ficou da primeira parte foi-se mantendo sem grandes oscilações durante o segundo tempo. Houve maior equilíbrio, mas não houve aproximação significativa, a não ser nos minutos finais, mas já era tarde para os checos evitarem a sua segunda derrota. Houve menos eficácia no ataque, mas Capdeville, que ocupou a baliza nos últimos 20 minutos, também fechou bem a sua baliza.

Com a presença no “main round” praticamente garantida, com duas vitórias nos dois jogos que tinha de ganhar, Portugal volta a entrar em acção nesta segunda-feira (19h30), também em Munique, frente ao tricampeão mundial Dinamarca.