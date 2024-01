Homem armado assalta banco na Madeira e foge com mais de 240 mil euros

Um homem armado entrou na Caixa Geral de Depósitos de Câmara de Lobos, na ilha da Madeira, e roubou mais de 240 mil euros. O assalto ocorreu na manhã desta sexta-feira, depois do assaltante ter amarrado os clientes e os funcionários que se encontravam no banco na altura do crime.

Segundo a informação avançada pelos órgãos de comunicação da ilha, o Diário de Notícias da Madeira e o Jornal da Madeira, o homem entrou na agência bancária da Rua Padre Eduardo Clemente Nunes Pereira, no centro da cidade, e ameaçou os funcionários, com uma arma de fogo, para que lhe entregassem o dinheiro. Depois do crime, o assaltante fugiu estando agora a ser procurado pela polícia.

Assaltante mascarado terá roubado mais de 240 mil euros de banco em Câmara de Lobos https://t.co/N2CPI0Canf — Diário de Notícias Madeira (@dnoticiaspt) January 12, 2024

A agência bancária encontra-se encerrada e agentes da Esquadra de Investigação Criminal da PSP da Câmara de Lobos estão a tentar localizar e identificar o suspeito que foi filmado pelo circuito interno de videovigilância do banco.

O Diário de Notícias da Madeira avançou ainda que este crime não é “um caso isolado”. Há cinco dias, também um posto de abastecimento de combustíveis no Caniço foi assaltado por um homem mascarado com uma arma branca. Também este homem fugiu com “alguns milhares de euros em dinheiro”.