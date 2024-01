Gastão Elias fica-se pelas sete vitórias no Jamor

Foram duas semanas auspiciosas as que Gastão Elias viveu no Complexo de Ténis do Jamor, mas às quais o suíço Leandro Riedi, colocou fim. Finalista na semana passada, Elias não conseguiu neste Indoor Oeiras Open II ir além das meias-finais, ao ceder diante do adversário de 21 anos em menos de hora e meia, por 6-3, 6-3.

Elias (304.º) dispôs de seis break-points, três em cada set, todas negadas por Riedi (320.º).

O outro finalista é um ano mais novo: Martin Damm (255.º), canhoto norte-americano de 2,03 metros que assinou 16 ases para afastar o qualifier romeno Marius Copil (322.º), ao fim de duas horas e 11 minutos: 6-3, 6-7 (5/7) e 7-5.

Martin Damm, filho de um antigo tenista checo com o mesmo nome que chegou ao 42.º lugar do singulares e quinto no de pares, vai estrear-se em finais Challenger.