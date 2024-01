António Mão de Ferro estreia um novo álbum, Back, com o videoclipe de Old times

Dois anos após a estreia de Lunatic, o cantor, compositor e guitarrista portuense António Mão de Ferro está de volta com um novo álbum, significativamente intitulado Back. E esta sexta-feira, o mesmo dia em que o disco chega às plataformas digitais, assinala este regresso com um single e videoclipe, Old times. O álbum, apresenta-o como um disco “bastante pessoal” que espelha vários momentos seu passado, como ele escreve no texto que acompanha o lançamento: “Faz um apanhado de histórias que vivi e cada uma tem o seu momento, a sua influência, o seu estilo. Isto é o que se sente ao ouvir o disco. É quase um medley de estilos e influências! A banda sonora de memórias, histórias pessoais vividas ao longo de muitos anos. Acho que esse é o verdadeiro conceito, não é um disco de blues, folk ou rock. É um disco de momentos.”

Em Back, onde António Mão de Ferro volta a contar com Bernardo Fesch nas letras e no baixo, a par do seu irmão Diogo Mão de Ferro (guitarra “slide”), de Diogo Santos (teclado) e de Leandro Leonet (bateria), participam ainda como convidados o guitarrista britânico BJ Cole (que tocou, entre muitos outros, com Elton John, Humble Pie, Cat Stevens, Uriah Heep, Procol Harum, Björk ou R.E.M.), o baixista norte-americano Gerald Calhoun (Kashmere Stage Band) e o guitarrista Fernando Nascimento, que fez parte do histórico grupo portuense Arte & Ofício.

Nascido no Porto, a 25 de Junho de 1976, António Mão de Ferro estreou-se com Karma Train (2010), a que se seguiram Somewhere (2015), António Mão de Ferro (2017) e Lunatic (2021). Back, o seu quinto álbum, já tinha sido anunciado com o tema-título, em Junho de 2023, num single com videoclipe realizado por Paulo Ferreira. Já o vídeo que agora se estreia, Old times, foi realizado por Alberto Almeida com as participações, como actores, de Filipe Maia (padre), Daniel Boone (polícia), Ricardo Vila Verde (barman) e António Carvalheira (velho amigo).

Se no caso de Lunatic, António Mão de Ferro imaginou a sua apresentação ao vivo “como se fosse um filme”, Old times não foge a essa ideia, diz o realizador do vídeo: “É uma história fictícia que retrata um momento crucial na vida de um homem envolvido no mundo do crime. Acabado de efectuar um assalto usando uma indumentária de padre, em plena fuga, este entra num café na berma da estrada para tomar uma bebida, sendo subitamente confrontado com velhas memórias dos seus tempos áureos, rodeado de bons amigos, e uma situação insólita que o porá à prova. Qual o caminho a seguir? O pecado ou a salvação? Os velhos tempos ditarão o rumo.”