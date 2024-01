Os rios já não atravessam fronteiras como as aves migratórias. Chegam à fronteira secos, o caudal do Tejo e do Douro minguado, levado por canais para regar paisagens de monocultura intensiva, estancado por barragens que guardam a água antes que mude a jurisdição. Como se a água passar a fronteira fosse uma ilegalidade, uma traição à pátria, coisa clandestina, de contrabando ou fuga política. Nenhuma pessoa nos seus plenos direitos civis passa hoje por isso. Mas um rio sim, a sua água como uma refugiada, onde for apanhada a ser explorada até à última gota, sem liberdade de movimentos. Por isto, vemos rios a sofrer a violência de morrer na fronteira e, em seguida, a ter de renascer, afluente a afluente, e recomeçar a meio do caminho do seu curso.

