Egas Soares, o velho careto

Neste episódio do Rostos da Aldeia vamos até à aldeia de Podence, em Macedo de Cavaleiros, e conhecer Egas Soares. Ele é um dos que ajuda a perpetuar a tradição dos Caretos, reconhecida pela Unesco como património cultural imaterial da humanidade. Egas nasceu na Régua há 70 anos, mas já vive em Podence há 32 e é careto há 28. Ele é o Careto com mais idade dentro do grupo daqueles que continuam a envergar o fato. Mas diz que rejuvenesce de cada vez que o veste. Não troca o sossego da aldeia por lugar nenhum.

A plataforma Rostos da Aldeia é um projecto da jornalista Luísa Pinto, do blogger Filipe Morato Gomes, do videógrafo Tiago Cerveira e do compositor Daniel Pereira Cristo. A locução é de Sónia Borges.