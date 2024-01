Portugal entra a ganhar no Europeu de andebol

Selecção nacional triunfou sobre a Grécia por 31-24 no jogo de abertura do torneio que se está a realizar na Alemanha.

Não se esperava outra coisa. Portugal entrou a ganhar no Europeu de andebol, que se está a realizar na Alemanha, batendo a Grécia por 31-24 (18-14 ao intervalo) na ronda inaugural do Grupo F. Foi uma entrada "soft" em competição - o grau de dificuldade vai ser progressivo, com República Checa e Dinamarca como os restantes adversários - e houve margem para errar, mas, ao mesmo tempo, cumprir a obrigação bater os estreantes gregos. Com este triunfo, Portugal já fez melhor do que no Euro 2022, em que perdeu todos os jogos da primeira fase e não seguiu para a "main round".

O desfecho terá sido o mais desejado, a vitória, essencial para estar na luta por um dos dois primeiros lugares do agrupamento, mas Paulo Jorge Pereira não terá ficado muito satisfeito com algumas coisas que viu ao longo do jogo, em especial duas, erros na construção ofensiva e falta de capacidade na recuperação ofensiva. Foi assim que a Grécia viveu durante a primeira parte, a atacar quase sempre em transição. Portugal demorou algum tempo a entrar no jogo, mas teve em Diogo Rêma, jovem guarda-redes do FC Porto, uma das suas maiores figuras, com várias defesas importantes em situações de contra-ataque.

O ataque português passava, sobretudo por Luís Frade e pela inspiração de Kiko Costa. Depois de uma vantagem grega nos primeiros minutos, a selecção nacional assumiu o comando do marcador e chegou a ter uma vantagem de cinco golos (14-9), antes de chegar ao intervalo com quatro na frente (18-14). Parecia uma boa vantagem para gerir na segunda meia-hora, mas Portugal voltou a não ter princípio na segunda parte.

Portugal apenas conseguiu marcar um golo nos primeiros dez minutos, enquanto a Grécia marcou cinco no mesmo período e chegou ao empate (19-19). O seleccionador português parou o jogo ao pedir um desconto de tempo e era disso que a sua equipa precisava. Joaquim Nazaré, lateral dos dinamarqueses do Skjern, deu um choque ao ataque, com dois golos consecutivos, Capdeville conseguiu defesas importantes e Portugal retomou o controlo. Os erros não acabaram, mas a Grécia não voltou a aproximar-se e Portugal acabou por conseguir uma vantagem robusta, um bom ensaio para o decisivo segundo jogo frente aos checos, já neste sábado.

Apesar de ter jogado bastante menos na segunda parte, Kiko Costa foi o melhor marcador de Portugal, com seis golos em nove remates. Depois, houve dois jogadores com quatro golos cada, Alexandre Cavalcanti e o estreante Fábio Silva, ambos com uma eficácia de 100%. Capdeville, que foi o guarda-redes durante toda a segunda parte, fez oito defesas em 18 remates, com uma eficácia de 44%. Do lado grego, três jogadores chegaram aos cinco golos, Charalampos Mallios, Savvas Savvas e Christos Kederis (eleito o MVP do jogo), mas a sua grande figura acabou por ser o guarda-redes Petros Boukovinas (12 defesas).