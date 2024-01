Gastão Elias soma sétima vitória em 2024

No oitavo encontro consecutivo que realizou nos courts cobertos do Complexo de Ténis do Jamor, Gastão Elias somou a sétima vitória e repete a presença nas meias-finais de um torneio do ATP Challenger Tour, após ter sido vice-campeão do Indoor Oeiras Open I. Elias é o único representante português nesta segunda prova, mais cotada que a anterior, já que João Sousa não foi capaz de imitar o compatriota.

Elias, 304.º nesta semana, dominou o francês Valentin Royer (258.º), com um duplo 6-4, num encontro de quase duas horas, cuja fase mais difícil foi mesmo a da conclusão, pois o tenista de 33 anos precisou de quatro match-points. Nas meias-finais do Indoor Oeiras Open II, Elias vai defrontar o suíço Leandro Riedi (320.º) tendo já a certeza de ir subir para perto do 280.º posto.

Já João Sousa (244.º) foi incapaz de travar o norte-americano de 20 anos, Martin Damm (255.º), que impôs o seu ténis poderoso, para ganhar, por 6-2, 7-5. O canhoto norte-americano de 2,03 metros assinou 20 ases e não deu nenhuma oportunidade de break a Sousa.

Em Melbourne, Nuno Borges já sabe que vai abrir o Open da Austrália defrontando o alemão Maximilian Marterer (98.º). No único duelo anterior, em Outubro, Marterer ganhou na segunda ronda do ATP 250 de Antuérpia.

Novak Djokovic, líder do ranking e detentor do título, começa frente a um jogador do qualifying, enquanto o número dois mundial, Carlos Alcaraz, tem como primeiro adversário o veterano Richard Gasquet (76.º).

Destaque para dois embates da primeira ronda que reúnem jogadores bem conhecidos: Stefanos Tsitsipas (7.º) frente a Matteo Berrettini, ex-6.º e actual 125.º e o confronto de gerações entre Ben Shelton, 21 anos e 16.º, e Roberto Bautista Agut, 35 anos e 51.º (nono em 2019).

No quadro feminino, Iga Swiatek terá logo de entrada de enfrentar uma antiga campeã do Open, Sofia Kenin (38.º), inesperada vencedora em 2020. Já Aryna Sabalenka (2.ª) começa a defesa do título frente a uma adversária vinda da fase de qualificação.

De fora da lista de cabeças de série ficaram as antigas número um e campeãs de majors como Naomi Osaka, Caroline Wozniacki e Angelique Kerber. Osaka, campeã de 2019 e 2021, era a adversária menos desejada e calhou à francesa Caroline Garcia (20.ª). Elena Rybakina (3.ª) – entretanto eliminada (6-3, 6-3) nos quartos de Adelaide por Ekaterina Alexandrova – tem como adversária inicial a antiga líder mundial, Karolina Pliskova (37.ª).