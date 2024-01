“Vêm matar-nos, entraram na estação”. Criminosos invadem televisão pública no Equador

Um grupo de homens armados invadiu nesta terça-feira os estúdios da televisão pública do Equador na cidade de Guayaquil, interrompendo a emissão em directo. O Presidente do Equador, Daniel Noboa Azin, declarou, entretanto, o estado de “conflito armado interno” no país e as autoridades terão conseguido reassumir o controlo do canal.

A polícia equatoriana resgatou os reféns e deteve os 13 criminosos. Na véspera do ataque, o Presidente tinha já decretado o estado de emergência, em resposta à escalada de violência. Pelo menos sete agentes da polícia terão sido raptados e há relatos de explosões em várias localidades e de ataques a estabelecimentos comerciais e universidades.

Vários grupos criminosos disputam entre si o controlo do tráfico de cocaína, que tem no porto de Guayaquil um dos principais pontos de escoamento de droga para os mercados internacionais.

De acordo com a agência Reuters, há relatos de uma presença militar visível em torno de edifícios do Governo, na capital Quito. Esta medida é uma resposta à alegada fuga de Adolfo Macias, líder do grupo criminosos Los Choneros, de uma prisão onde cumpria uma pena de 34 anos.

