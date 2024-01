Quando, quando, quando

Uma das coisas que mais tem perturbado especialistas, pais e professores é a capacidade de atenção que, por causa do TikTok, não dura mais de dois finais de séries mais odiados são, em número 10: How I met your mother, afinal, o que é que lhes deu na cabeça? Em número 9 temos o que as pessoas não sabem é que os produtos light baixam o açúcar, mas aumentam a quantidade de gordura. Vão ao meu perfil e sigam-me lá que eu dou dicas gratuitas de quatro programas que os seus filhos têm de parar de ver agora: Peppa Pig, imediatamente, ela é bully, e não é bom para os seus filhos.

Vamos ver quantos anos de audição saudável ainda lhe restam, faça agora o teste e experimente estas gotas bronzeadoras da lista de livros que vou ler este ano, coisas que eu aprendi enquanto barista nos Estados Unidos, os segredos mais bem escondidos da Tailândia, o meu marido não vai acreditar quando chegar a casa que ascendentes em Touro vão ter um ano de prosperidade e desafio das receitas sem glúten que ficaram virais, a personalidade que inventei para o meu cão, um dia no mar negro, as lâmpadas que comprei para reduzir a ansiedade, o momento em que desisti do meu curso em gestão para viajar pelo Parenting Hack: como entreter o seu bebé, já vos aconteceu ligarem a Netflix e não estarem preparados para esse compromisso?

Lista de actores que não usam o nome real, coisas que preciso de fazer antes de morrer: ver a aurora boreal nas tendências de marketing digital para este ano, expectativa versus realidade, quiche com tomate e mozarella fresca, atraia a vida dos seus sonhos, os líderes partidários se fossem personagens dos Simpsons, comportamentos de millenials, o meu Roman Empire, brunch por apenas 12 euros, outfit check, a minha opinião honesta sobre Portugal, dicas para entreter convidados num casamento, veja com qual personagem do Harry Potter você se parece, manhã realista de uma mulher trabalhadora.

POV: quando você quer ficar em casa, mas precisa de sair porque é sexta e está solteira, quando o teu carro é um poço de problemas, quando tens 35 e percebes que na letra do What’s my age again ele diz “I wore cologne” em vez de “I walked alone”, quando acabaste de comprar o vestido perfeito, quando o filme acabou de começar e ele já está a ver se você está a dormir, quando viver na casa dos seus pais é gratuito, mas tem de pagar com saúde mental, quando perguntam quando é que casas, quando esperaste horas pela selfie no espelho, quando queres fazer unfollow naquela rapariga que conheceste há quatro anos na casa de banho de um bar, quando os teus amigos não conhecem a tua banda, quando estão -24 graus em Oslo, quando descobriste o melhor restaurante clandestino de Lisboa, quando ele não responde às mensagens, quando nasceste no tempo errado…

Quando é que comecei a fazer este scroll?