“Assustadoramente calmo”. Como os passageiros viveram o angustiante voo 1282 da Alaska Airlines

Alguns passageiros abraçaram-se e deram as mãos. Outros enviaram mensagens aos seus entes queridos. Uma mulher entrou no chat do seu grupo da escola secundária, para se consolar com os amigos em terra que estavam a monitorizar a trajectória do avião. Os assistentes de bordo, abalados, tranquilizaram os passageiros e pediram-lhes que mantivessem o cinto de segurança.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt