Portugal procura “equilíbrio” no arranque do Europeu de andebol

Portugal está pronto para iniciar o Euro2024 de andebol e o seleccionador Paulo Jorge Pereira partilhou a receita para levar na quinta-feira (17h, RTP) de vencida, em Munique, a estreante selecção da Grécia, num contexto de fortes contrariedades.

“Já sabemos quais são os pontos débeis na defesa da Grécia e temos formas de atacar aquele sistema que podem ser vantajosas para nós”, disse à agência Lusa o seleccionador nacional, assumindo que Portugal está preparado “para começar a guerra”.

As ausências de alguns jogadores lesionados, a mais recente das quais do pivot Daymaro Salina, já na Alemanha, obrigaram Paulo Pereira a “reconfigurar a equipa e a encontrar soluções”. “Temos que melhorar a recuperação defensiva e depois encontrar a melhor forma de cooperar na defesa. Temos que encontrar esse equilíbrio, tendo em conta que deslocámos alguns jogadores das suas posições habituais”, adiantou.

Paulo Pereira considerou que com a lesão de Daymaro Salina a selecção perdeu “o rei dos guerreiros”, mas que ainda tem muitos para lutar pelo objectivo de passar à “main round” (fase principal), ao alcance dos dois primeiros classificados.

Já o seleccionador da Grécia, Georgios Zaravinas, afirmou à Lusa que a prioridade da sua selecção na estreia numa fase final de um Europeu “passa por ter um bom desempenho e ser competitiva”. “Temos um grande respeito pela equipa portuguesa, que, na minha opinião, é a que mais progrediu nos últimos anos”.

Nesta quarta-feira, no arranque do torneio, em Düsseldorf, a França venceu a Macedónia do Norte, por 39-29, e mais tarde viu a anfitriã da competição, a Alemanha, juntar-se-lhe no comando do Grupo A, graças a um triunfo claro sobre a Suíça (27-14). Um jogo que entrou na história da modalidade como recordista de espectadores: foram 53.586 nas bancadas do Merkur Spiel-Arena.