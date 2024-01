Editora Relógio d’Água anuncia Booker 2023 para Maio

Prophet Song, do escritor irlandês Paul Lynch, que venceu o Prémio Booker 2023, vai ser lançado em Maio deste ano em Portugal.

O romance distópico Prophet Song, do escritor irlandês Paul Lynch, que venceu o Prémio Booker 2023, vai ser lançado em Maio deste ano em Portugal pela Relógio d'Água, anunciou nesta quarta-feira a editora. Prophet Song retrata as lutas da família Stack, incluindo Eilish Stack, uma mãe de quatro filhos que tenta salvá-los enquanto a República da Irlanda mergulha no totalitarismo. A história é narrada de "forma não convencional", assinala a editora.

O júri do Booker Prize considerou Prophet Song uma "obra-prima" e realçou que "os leitores vão encarar o livro como oportuno e inesquecível". Para o júri, "é um feito impressionante para um escritor conseguir captar as ansiedades sociais e políticas do seu momento de forma tão contundente".

O lendário Times Literary Supplement (vulgo TLS) considerou-o "invulgarmente poderoso", o diário The Guardian chamou a atenção para o facto de ser "uma leitura importante e urgente" e o The Washington Post afirmou tratar-se de uma "obra-prima profética".

Ao receber o prémio, Paul Lynch confessou que o livro foi difícil de redigir e que a sua parte "racional acreditava que estava a condenar a carreira ao escrevê-lo".

O autor venceu o Prémio Booker aos 46 anos, com aquele que é o seu quinto livro, depois de ter já conquistado vários galardões com as obras anteriores.

Nascido em Limerick em 1977, Paul Lynch cresceu em County Donegal e vive actualmente em Dublin, sendo conhecido pelo seu estilo poético e lírico, bem como pela abordagem de temas complexos.

Foi crítico de cinema no jornal irlandês Sunday Tribune e escreve actualmente sobre cinema no The Sunday Times.