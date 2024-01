Parece um pato ou uma igreja, mas é a Casa de Três Gestos em Gondomar

De um lado, dizem que se parece com uma igreja ou com uma galeria. Outro vizinho aponta-lhe o dedo e afirma que é claramente um pato. Não sendo nem uma coisa nem outra, esta é apenas “uma casa normal”. É assim que o arquitecto Filipe Magalhães, do ateliê Fala, descreve a Casa de Três Gestos.

Resumida a um só piso, a casa é aquilo a que podemos chamar “um T3 no subúrbio”, explica Filipe Magalhães. Foi construída com um orçamento baixo, num terreno também barato. Na verdade, está edificada “num cantinho [de terreno] que estava ali, [em Rio Tinto], a sobrar”.

Ao ateliê Fala, pediram um espaço com três quartos e com uma garagem e não “uma casa excepcional”. Ainda assim, diferencia-se das habitações antigas que a rodeiam e foge à ideia de casa nova que é sempre igual, refere o arquitecto.

Segundo Filipe Magalhães, o que a torna “especial” é o seu título. A cobertura inclinada, a curva feita pela casa e o recorte que separa a parte pública da parte privada do edifício são os três aspectos da construção que lhe conferiram o nome “Casa de Três Gestos”. É por este motivo que o ateliê descreve esta casa como "inclinada, curva e quebrada".

Foram as limitações do terreno que levaram à criação de um projecto como este. “Tínhamos de deixar x metros dos terrenos de cultivo, x metros dos terrenos do edifício vizinho e x metros do eixo da via”, esclarece Filipe Magalhães. Ao desenharem uma casa nestes termos, depararam-se com “uma forma muito recortada e meia esdrúxula”, mas queriam algo mais curvo.

Na maioria dos casos, uma casa tem um pé direito constante, ou seja, a distância vertical entre o chão e a parte inferior do tecto mantém-se em toda a habitação. Neste caso, como não havia constrangimentos em termos de elevação da casa, decidiram subir a sala. Este espaço está cerca de cinco metros mais alto do que os outros cómodos.

Para Filipe Magalhães, esta diferença faz com que a sala revele ainda mais o seu carácter público e expansivo, em comparação com os restantes cómodos, como os quartos, que ficam assim mais baixos e, por sua vez, mais fechados e recatados. A decisão resolveu “um problema muito prático das casas”: o escoamento da chuva, já que tiveram de construir obrigatoriamente uma cobertura inclinada por causa do desnível criado pelo pé direito mais alto da sala.

Da casa, pode-se observar a rua, o jardim e, de forma particular, os campos de cultivo, “uma vista urbana casa vez mais raras”, nota Filipe Magalhães. No interior, encontram-se chãos de madeira, paredes retocadas e tectos revestidos de betão. O espaço principal está inclusive retalhado de modo a haver “um corte entre o público e o privado”. As cores também são algo que “pode dar nas vistas”: a casa não tem faces da mesma cor a tocarem-se.

Ao contrário das habituais paredes rectangulares e rectas que se encontram na maior parte das construções, nesta habitação existe uma zona que abandonou o linear standard e abraçou uma curva. Esta forma surge como meio de contrariar os limites de afastamento impostos pela Câmara Municipal de Gondomar. A grande curva “é a maneira mais elegante” de resolver estes problemas.