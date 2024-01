Descobrir Castanheira de Pêra em 12 caminhadas

A segunda edição do programa Doze Meses, Doze Caminhadas arranca a 21 de Janeiro e promete desvendar a beleza do concelho a cada passo e a cada mês.

Novo ano, mais umas voltinhas. No caso, e para sermos precisos, uma caminhada por mês para explorar o património natural e cultural de Castanheira de Pêra, vila da região Centro de Portugal, pertencente ao distrito de Leiria.

Entre florestas, ribeiros e veados, descobrem-se os diversos ecossistemas que compõem a flora e a fauna locais, emoldurados pelas “paisagens pitorescas” da região e pela comunhão com a natureza.

A semente do programa Doze Meses Doze Caminhadas foi lançada no ano passado e, revela a empresa municipal Prazilândia - Turismo e Ambiente, que o organiza em parceria com o município, foi um “sucesso” que proporcionou “momentos de convívio e lazer sempre respeitando a sustentabilidade do território”.

Para a segunda edição, a aposta no pedestrianismo e o compromisso do turismo sustentável mantêm-se.

No mapa estão 12 rotas temáticas que exploram a beleza que a terra tem para oferecer em cada um dos meses, “ofícios tradicionais únicos e deslumbrantes” incluídos.

A primeira caminhada está marcada para 21 de Janeiro e é dedicada à Rota Além Ribeira, que passa nas aldeias da Gestosa Cimeira, Fontes, Soeiro e Gestosa Fundeira.

Seguem-se a Rota dos Açudes (18 de Fevereiro), focada no “património industrial deixado pela fase áurea do fabrico de lanifícios, e a Rota da Urze (17 de Março), trilho com início e fim na aldeia do Vilar, dedicado à planta que dá origem ao mel de urze produzido na Serra da Lousã.

Rota Botânica (14 de Abril), Rota do Trabalhador e do Baile (21 de Maio), Caminho dos Mortos – O Regresso (16 de Junho), Lusco Fusco (20 de Julho), Caminhada Aquática (4 de Agosto), Brama ao Entardecer e Brama ao Amanhecer (respectivamente, a 14 e 15 de Setembro), Rota do Mel da Castanha (27 de Outubro), Trilho do Neveiro (10 de Novembro) e Rota Micológica (1 de Dezembro) completam o cardápio.

Veados na brama DR/PRAZILÂNDIA Ribeira de Pera DR/PRAZILÂNDIA Fotogaleria Veados na brama DR/PRAZILÂNDIA

A estes percursos junta-se ainda a disponibilidade para marcação de actividades para grupos, noutras datas (contacto através de eventosprazilandia@praiadasrocas.com).

Apontadas a “famílias, grupos de amigos ou empresas”, as caminhadas têm um custo de 10€, valor que inclui guia e seguros de acidentes pessoais e de responsabilidade civil, sendo a participação gratuita para crianças e jovens até aos 15 anos e aconselhada a maiores de oito anos, sempre mediante inscrição prévia.

Tal como na edição anterior, e conforme a cartilha geral dos andarilhos, recomenda-se o uso de roupa e calçado adequados, chapéu, protector solar, água e farnel, a que se acrescentam mais duas indicações: levar binóculos e evitar trajes com cores vistosas.