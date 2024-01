“20 melhores sopas”: CNN volta a pôr o caldo verde nas bocas do mundo

Ingredientes

180 a 200g de couve galega cortada em caldo-verde; 1 cebola; 2 dentes de alho; 600g de batatas; 4 rodelas de salpicão ou de chouriço de carne; 2 fatias de broa de milho; 1,5dl de azeite; sal.

Preparação

Descascam-se as batatas, a cebola e os dentes de alho e levam-se a cozer em 1,5 litros de água temperada com sal e metade da quantidade de azeite. Entretanto arranjam-se as folhas de couve, lavam-se e cortam-se em juliana finíssima (em caldo-verde).

Quando as batatas estiverem bem cozidas esmaga-se tudo (batatas, cebola e alho) com um garfo ou com o espremedor de batata. Leva-se novamente ao lume e 10 minutos antes de servir, com o caldo a ferver em cachão, junta-se a couve bem escorrida. Deixa-se cozer com o recipiente até a couve deixar de saber a cru. Rectifica-se o tempero e adiciona-se o restante azeite.

Coloca-se uma rodela de salpicão ou de chouriço de carne em cada prato ou tigelinha e rega-se com o caldo-verde. Cortam-se as fatias de broa ao meio e distribuem-se pelas pessoas.

Fonte: Cozinha Tradicional Portuguesa de Maria de Lourdes Modesto, ed. Verbo