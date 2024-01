Sporting segue em frente na Taça com goleada

Até ver, o Sporting está a ter um ano incrivelmente goleador. Depois de terem entrado em 2024 com um 5-1 ao Estoril-Praia, os “leões” continuaram com um 4-0 em Alvalade sobre o Tondela que lhe valeu o apuramento para os quartos-de-final da Taça de Portugal. Num jogo quase só de sentido único, Pedro Gonçalves e Viktor Gyökeres, com dois golos cada, deram expressão à enorme superioridade sportinguista perante o seu adversário da II Liga, um jogo tão tranquilo que até deu para Rúben Amorim promover à titularidade Rafael Pontelo, jovem central recrutado no início do ano ao Leixões.

Comecemos por aqui. Poucos dias depois de ter sido anunciado como primeiro reforço no mercado de Inverno, Pontelo, central canhoto, alinhou de início ao lado de Inácio e Neto (saiu ao intervalo) e durante os primeiros minutos até teve muita bola no pé e com liberdade para subir – é assim que o Sporting joga. Mas percebeu-se ainda a falta de andamento do jovem brasileiro quando, aos 7’, se viu encurralado por dois homens do Tondela e não soube o que fazer. Ficou para trás e deixou que Rui Gomes fosse o protagonista da primeira oportunidade do jogo, com um remate que Franco Israel desviou para o poste.

Foi o melhor que a formação orientada por Tozé Marreco fez durante todo o jogo. Depois, só deu Sporting até ao fim. As costuras do Tondela começaram a rebentar logo aos 11’, com um desequilíbrio criado por Gyökeres na direita. O guardião Leo Navacchio desfez mal um cruzamento do sueco, Nuno Santos rematou contra um defesa e, na recarga, Pedro Gonçalves fez o 1-0.

Pouco depois, aos 16’, o 2-0. Novo erro do guarda-redes brasileiro do Tondela, desta vez numa saída para o ataque, com Bragança a recuperar a bola em zona alta e a dar de primeira para Pedro Gonçalves fazer um passe certeiro para a baliza. Isto era o Sporting a querer aproveitar toda a ingenuidade que o Tondela tinha trazido na bagagem para Alvalade – saúda-se a disposição de Marreco em não querer defender com 11 dentro da baliza, mas, assim, não conseguiria ser competitivo frente ao líder da I Liga.

Positivo/Negativo Positivo Viktor Gyökeres O sueco chegou aos 20 golos em 23 jogos com a camisola do Sporting, com um bis neste confronto desigual com o Tondela. Já não há muito mais a dizer sobre ele: o Sporting acertou em cheio.

Positivo Pedro Gonçalves Vai recuperando a confiança e a pontaria. Já vai no segundo jogo consecutivo a marcar, desta vez a partir de uma posição mais recuada. Negativo Tondela Não é uma equipa do mesmo campeonato do Sporting, mas facilitou demasiado a tarefa dos “leões”. Teve a primeira grande oportunidade do jogo, mas foi só isso. É verdade que não foi um autocarro defensivo, mais parecia uma bicicleta com pneus furados.

Depois de várias oportunidades perdidas, o Sporting ainda conseguiu chegar ao 3-0 antes do intervalo. Numa bela jogada colectiva, Nuno Santos teve espaço à esquerda para cruzar na direcção da cabeça de Gyökeres e o sueco não falhou. Não haveria aqui condições para uma surpresa – como aconteceu na época passada, em que os “leões” foram afastados na terceira eliminatória por uma equipa da Liga 3, o Varzim.

Mesmo com o jogo no bolso, o Sporting ainda carregou mais um bocadinho no primeiro minuto da segunda parte. Em mais um erro na saída para o ataque, Mezenga fez um passe atrasado para o seu guarda-redes que nunca chegou ao destino. Gyökeres meteu-se pelo meio e aproveitou para fazer o 4-0, naquele que foi o seu 20.º golo ao 23.º jogo com a camisola do Sporting.

Já havia margem de manobra mais do que suficiente para Amorim fazer a sua gestão cirúrgica de recursos. Manter alguns titulares activos - Hjulmand e Matheus Reis foram utilizados na segunda parte. Promover o regresso de Coates após quase um mês de ausência e dar minutos aos jovens Essugo e Afonso Moreira. Todos são candidatos a serem importantes num mês que será decisivo em muitas frentes.