Morreu a teórica da fotografia Margarida Medeiros

Margarida Medeiros, uma das mais prolíficas teóricas da fotografia, da cultura visual e da imagem em Portugal, nomeadamente no cruzamento da fotografia com o cinema, morreu nesta terça-feira aos 66 anos. No seu trabalho ensaístico explorou universos pouco observados na fotografia, como o animismo, o mágico ou o fantástico. A morte de Margarida Medeiros foi confirmada ao PÚBLICO pela família.

Nascida em Avelar, Ansião, em 1957, Margarida Medeiros era actualmente professora e investigadora do Departamento de Ciências da Comunicação da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Era ainda professora assistente-convidada da Faculdade de Belas-Artes de Lisboa.

No PÚBLICO, assinou crítica de fotografia desde a fundação do jornal, em 1990, até 2012, tendo-se dedicado depois sobretudo ao ensino e à investigação. Publicava regularmente as suas reflexões em livro e colaborou com a Revista de Comunicação e Linguagens (FCSH/NOVA). Entre os seus títulos mais reconhecidos (e também esgotados) estão Fotografia e Narcisismo - O Auto-Retrato Contemporâneo (Assírio & Alvim, 2000) e Fotografia e Verdade - Uma história de fantasmas (Assírio & Alvim, 2010). Apaixonada por cinema, dedicou muito do seu pensamento às fricções, às ambivalências e ao namoro entre imagem em movimento e fotografia. Entre outras reflexões, dois títulos dão conta desse interesse particular: Photography and Cinema: 50 Years of Chris Marker’s La Jetée (em co-autoria com Teresa Mendes Flores e Joana Cunha Leal, numa edição da Cambridge Scholars Publishers, 2015); e o último livro que assinou, Animismo e outros ensaios (Documenta, 2023).

Numa entrevista recente a propósito deste livro lembrava a sua paixão pelo cinema: “Sempre gostei de ver fotografias de actores de filmes de que gostei muito. Ou de personagens cujos filmes não vira, mas que me eram familiares. Sempre gostei muito de cinema. Em Coimbra, na Faculdade de Letras, passava o tempo na sala. Lembro-me de ver os filmes do Woody Allen e de pensar para mim: ‘Um dia, ele vai fazer um filme em que o público se mistura com a tela.' E fez”.