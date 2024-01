O ofício de estar preso

Atrás de um enorme portão de ferro verde há um largo de calçada portuguesa onde em simetria possível se encontram duas laranjeiras, com as copas aparadas em griffe de jardineiro. Atrás do portão, há outro, mais pequeno, com grades. É como um posto fronteiriço para outro mundo, onde o tempo passa devagar, tem outro peso, outra relatividade.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt