A curva do Arsenal já é descendente

A cerca de mês e meio de começar a lutar com o FC Porto pela presença nos quartos-de-final da Liga dos Campeões, o Arsenal começa a patinar. Após sofrerem duas derrotas consecutivas na Premier League, que custaram aos “gunners” a liderança do campeonato inglês, os londrinos ficaram neste domingo de fora da Taça de Inglaterra, após serem batidos pelo Liverpool (2-0) no Emirates. Já o Manchester City, não teve problemas em despachar o Huddersfield (5-0).

Começam a ser sinais preocupantes para Mikel Arteta e, tal como na época passada, o Arsenal parece quebrar a meio do caminho. Após empatarem há duas semanas em Anfield Road, os londrinos reencontram o Liverpool, desta vez na capital inglesa, mas não capitalizaram os largos períodos em que foram superiores.

Com Cédric e Diogo Jota no banco - o extremo dos “reds” entrou aos 59’ e ofereceu a Luis Diaz o 0-2 -, a eliminatória começou a pender para o lado de Jurgen Klopp aos 80’, quando o polaco Kiwior marcou na própria baliza e, já no período de descontos, Diaz fixou o marcador final.

Ainda na terceira ronda da Taça de Inglaterra, o City - Rúben Dias foi titular; Matheus Nunes entrou aos 18’ e fez uma assistência – defrontou o Huddersfield, 21.º classificado do Championship, e resolveu o problema em Manchester com uma goleada: 5-0.

Já Nuno Espírito Santo, teve o primeiro contratempo em Nottingham. Após conseguir bater Newcastle e Manchester United nos dois primeiros jogos no comando do Forest, o técnico deu uma oportunidade a Vlachodimos, mas o ex-Benfica sofreu dois golos em três remates do Blackpool. Com o empate (2-2), terá de haver um desempate no estádio do clube da League One.

Em França, também houve Taça e o Toulouse, rival do Benfica na Liga Europa, venceu por 3-0 em casa do modesto Chambéry. Já o PSG, defrontou o US Revel e, com um hat-trick de Mbappé e um golo de penálti de Gonçalo Ramos, despachou a equipa amadora com um 9-0.

Na Taça do Rei, em Espanha, João Cancelo foi titular numa vitória apertada do Barcelona na casa do Barbastro, do quarto escalão: 3-2.

Num fim-de-semana de Taças, Itália foi uma das excepções e a AS Roma, de José Mourinho e Rui Patrício, empatou na capital italiana com a Atalanta (1-1), mantendo a 8.ª posição, a um ponto do clube de Bérgamo.