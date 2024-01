O blockbuster Taylor Swift, a aguardada Ana Lua Caiano, a Liberdade de Sérgio Godinho

Blockbusters diversos, com Taylor Swift à cabeça, inevitavelmente. O regresso aos discos de uma lenda do grunge chamada Pearl Jam e de uns ícones do punk americano, versão anos 1990, chamados Green Day. O muito aguardado álbum de estreia de Ana Lua Caiano e os Capitão Fausto, cinco anos depois, a lançarem A Subida Infinita. Isso e os concertos em Braga e Oeiras de Patti Smith, a curiosidade perante o novo que trarão os furiosos e catárticos Idles em Tangk, Sérgio Godinho a levar país fora um espectáculo a rimar com os 50 anos do 25 de Abril. Assim começamos a antecipar aquilo que, em palco e em disco, nos trará 2024.

