Restabelecida circulação na Linha da Beira Baixa entre Fundão e Guarda

A circulação de comboios na Linha da Beira Baixa entre o Fundão e a Guarda foi restabelecida, este sábado, 6 de Janeiro, após ter sido interrompida na quinta-feira devido a um aluimento de terras, anunciou hoje a Infraestruturas de Portugal (IP).

"A Infraestruturas de Portugal informa que, após a execução dos trabalhos e garantidas as condições de segurança, foi restabelecida a circulação de comboios no troço da Linha da Beira Baixa entre as estações do Fundão e Tortosendo", disse aquela entidade em comunicado.

Como medida preventiva e apesar de restabelecida a circulação, a IP decidiu limitar a velocidade para 10 quilómetros/hora à passagem no local onde ocorreu o aluimento.

O aluimento de terras na tarde de quinta-feira interrompeu a circulação entre as estações do Fundão e de Tortosendo (concelho da Covilhã), no distrito de Castelo Branco.

Face à suspensão de circulação entre as duas estações, a Comboios de Portugal (CP) passou a assegurar o transbordo rodoviário de passageiros entre o Fundão e a Guarda.

Na sexta-feira, a IP tinha referido que a operação em curso era de "elevada complexidade", devido ao volume de terras a movimentar.

"Da avaliação realizada no local, na origem desta ocorrência estará a saturação dos solos e a passagem de águas no interior da plataforma de via, provocadas pela forte e continua pluviosidade, o que gerou o deslizamento das terras a partir do passeio de via adjacente à ponte do [rio] Zêzere", aclarou a empresa pública responsável pela gestão das infraestruturas ferroviárias e rodoviárias em Portugal.

A Linha da Beira Baixa faz a ligação ferroviária entre a Guarda e Lisboa.