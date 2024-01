Vitória empata Sp. Braga com golo do outro mundo

O Sporting de Braga e o Vitória de Guimarães empataram neste sábado, na "cidade dos arcebispos", a um golo. No derby minhoto, os bracarenses colocaram-se primeiro na frente, mas um golaço, já em período de descontos, permitiu aos vitorianos resgatarem um ponto.

O jogo em Braga tinha como aliciante o facto de Sp. Braga e V. Guimarães estarem separados por apenas três pontos. Em caso de triunfo dos bracarenses, estes alcançariam o FC Porto no terceiro lugar (na jornada antes da visita ao Estádio do Dragão). Já em caso de triunfo do Vitória, os vimaranenses alcançariam o Sp. Braga.

A partida começou intensa, como seria previsível e é já, de certa forma, tradição. Com alguns jogadores importantes ausentes (Banza já está na CAN, Álvaro Djaló continua lesionado e Bruma lesionou-se durante o aquecimento para o jogo deste sábado) o Sp. Braga precisou primeiro de controlar o irrequieto opositor. Só depois chegou ao golo.

Logo aos 5’, na primeira vez que os bracarenses se aproximaram da baliza adversária, Zalazar festejou um golo para os homens da casa, mas Ricardo Horta, com interferência na jogada, estava em fora de jogo e o lance acabou por ser invalidado.

Foi um aviso, mas não passou disso. Seguiram-se mais 40 minutos com muita intensidade, mas escassas ocasiões de golo. Muita luta, mas pouco futebol vistoso.

Foi na segunda parte que as coisas se resolveram. Depois de Jota ter obrigado Matheus a duas defesas que impediram o golo dos vitorianos, o Sp. Braga foi mais letal e numa boa jogada colectiva, a bola acabou nos pés de Vítor Carvalho no coração da área vimaranense, que não desperdiçou (53’).

Estava inaugurado o marcador e até final o Sp. Braga tentou controlar as operações, com maior ou menor dificuldade. O Vitória ainda fez um pressing final, mas até foi dos bracarenses a mais flagrante oportunidade de golo, quando, já em período de compensação, Abel Ruiz surgiu isolado, mas atirou ao lado da baliza à guarda de Bruno Varela.

Só que o melhor estava guardado mesmo para o fim. Com o Vitória a empurrar o seu opositor, um lance de insistência fez a bola "pingar" à entrada da área do Sp. Braga, onde estava João Mendes que, de primeira e sem deixar a bola bater na relva, marcou um golo do outro mundo.