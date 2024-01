“Podem ter-me derrubado, mas não me derrotaram”, avisa António Costa

Mais do que uma despedida, o discurso do primeiro-ministro foi o lançamento da campanha mas também o começo de uma nova vida para si próprio.

Foi a mensagem incontornável do discurso de despedida de António Costa na abertura do congresso do PS, mas também de lançamento do seu regresso a médio prazo. "Podem ter-me derrubado, mas não me derrotaram", disse o ainda primeiro-ministro, depois de lembrar que o partido ganhou todas as eleições desde que chegou ao Governo, em 2015 e sem se referir à sua demissão. "Podem ter derrubado o nosso Governo, mas não derrubaram o Partido Socialista", acrescentou, numa nítida alusão ao facto de ter sido o Presidente da República a tomar a decisão de demitir o Governo e convocar eleições apesar de lhe ter sido proposta uma alternativa.