Montenegro abre diálogo para a inclusão de ex-apoiantes de Rio e a sua participação na campanha

Ana Paula Martins, que foi até agora presidente do conselho de administração do Hospital de Santa Maria, é um dos nomes que deve integrar as listas de deputados.

A direcção nacional de Luís Montenegro está em conversações com figuras próximas de Rui Rio para a inclusão de alguns dos seus antigos apoiantes nas listas de deputados para as eleições legislativas. Ana Paula Martins, que foi vice-presidente na anterior liderança social-democrata e que presidiu até agora ao conselho de administração do hospital de Santa Maria, é um dos nomes em cima da mesa. O sucesso das negociações ditará a dimensão da participação de Rui Rio na campanha.

O primeiro sinal de abertura da direcção nacional a dirigentes da anterior liderança foi o convite a Salvador Malheiro para integrar a lista do PSD por Aveiro. Ao que o PÚBLICO apurou, tem havido conversações entre a direcção de Luís Montenegro e pessoas afectas ao ex-presidente dos sociais-democratas com vista a manter alguns dos actuais deputados nas listas. Consensual é o nome de Hugo Carneiro, um deputado com perfil técnico que “todos reconhecem e validam”, como disse ao PÚBLICO fonte social-democrata.

Catarina Rocha Ferreira, André Coelho Lima ou Carlos Eduardo Reis, que representam a nova geração de Rui Rio, são os nomes a ter em conta nas conversações. Além de Ana Paula Martins, outro nome apontado é o de José Silvano. Embora o ex-secretário-geral não represente a nova geração rioísta, faz parte do núcleo duro do ex-líder do partido.

O deputado do PSD André Coelho Lima foi nomeado representante especial para as áreas em conflito pela presidente da Assembleia Parlamentar da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE). Mas só mantém o cargo se continuar como deputado.

Eleito pelo círculo de Braga, André Coelho Lima só será deputado se por escolha da direcção nacional, uma vez que a comissão política concelhia de Guimarães não o indicou. E no caso de Carlos Eduardo Reis, embora o seu nome tenha sido uma escolha da comissão política concelhia de Barcelos, não é garantido que venha a fazer parte das listas.

Sempre que há legislativas é normal que haja negociações entre a anterior e a liderança em funções para tentar acomodar algumas das figuras conotadas com outra ala. E Rio não foi excepção ao ter integrado nomes próximos de Luís Montenegro como o de Joaquim Pinto Moreira, apesar de ter afastado a grande maioria dos críticos em 2022.

Menezes apela aos barões

Outro antigo líder do PSD, Luís Filipe Menezes, não fecha a porta a uma participação na campanha eleitoral mas distancia-se de Montenegro na questão de entendimentos com o Chega.

No conselho nacional desta quinta-feira à noite, em Braga, Menezes defendeu que o PSD não deveria renegar o Chega e a Iniciativa Liberal nos entendimentos eleitorais, por considerar que é preciso reconquistar militantes dos dois partidos que já foram sociais-democratas.

O antigo líder social-democrata considerou também que Luís Montenegro devia chamar para junto de si os “barões, os reformistas e as pessoas com cabelos brancos” do partido. Referindo nomes como Miguel Cadilhe, Leonor Beleza e Mira Amaral, Menezes apelou a que Montenegro chame estas figuras do partido para a campanha até porque os pensionistas, um eleitorado que o partido quer reconquistar, reconhecem esses rostos.

Na intervenção que fez perante os conselheiros nacionais, e depois em declarações aos jornalistas no final do conselho nacional, Menezes visou o Presidente da República ao considerar que não deveria permitir que António Costa faça campanha eleitoral através de inaugurações ou visitas a obras. Menezes disse até não invejar o lugar de Montenegro, por considerar que tem como adversário um candidato a primeiro-ministro e, ao mesmo tempo, tem um primeiro-ministro em funções na estrada.

“António Costa nunca fez tanta campanha eleitoral como agora”, afirmou aos jornalistas. Já na intervenção de abertura da reunião, Montenegro tinha acusado António Costa de estar "mais activo agora em gestão do que estava em plenitude de funções" e de se desdobrar em "acções de campanha" com "dinheiros públicos".

O conselho nacional do PSD tinha sido convocado para aprovar a Aliança Democrática (AD), a coligação pré-eleitoral com o CDS e o PPM para as legislativas. O acordo foi aprovado por unanimidade, tal como aconteceu no conselho nacional do CDS, em Lisboa, que fora convocado à mesma hora e com o mesmo objectivo. Este domingo, o acordo da AD é assinado e apresentado na Alfândega do Porto, ao final da tarde, no mesmo dia em que encerra o congresso do PS.