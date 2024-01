Marcos Leonardo no Benfica por 18 milhões: “Espero fazer muitos golos”

O avançado brasileiro Marcos Leonardo espera marcar muitos golos e ajudar o Benfica a ganhar títulos. Foram estas as primeiras palavras como primeiro reforço dos "encarnados" no mercado de Inverno, depois de ter sido apresentado, ao lado do presidente do clube, no Estádio da Luz.

"Fico muito feliz por o Benfica me ter escolhido e também por eu ter escolhido o Benfica. É um grande clube de Portugal. Muitos jogadores brasileiros já deram certo aqui, como, por exemplo, o Jonas. Espero repetir o feito deles, fazer muitos golos, ajudar a equipa e ganhar muitos títulos", afirmou, em declarações à BTV.

Marcos Leonardo falou ao canal de televisão dos actuais campeões nacionais, depois de assinar um contrato válido por cinco anos e meio, até Junho de 2029, com uma cláusula de rescisão de 150 milhões de euros. Proveniente do Santos, o avançado levou os "encarnados" a desembolsarem 18 milhões de euros pelo seu passe.

No negócio entre os dois clubes, ficou também estabelecido que o Santos terá direito a 10% do valor de uma futura mais-valia, caso o Benfica venda o avançado.

O atacante"canarinho", de 20 anos, vai vestir a camisola número 36 e definiu-se como jogador capaz de finalizar com qualquer dos pés. "Desde criança que treinei com os dois pés, a rematar de pé direito e de esquerdo. O meu pai ajudou-me bastante no trabalho fora do campo e isso contribuiu bastante para eu chegar até aqui hoje", reconheceu.

Aos benfiquistas, o jogador promete apenas "humildade e trabalho". "Com muita humildade, vou chegar, trabalhar, ajudar a equipa e o todo o staff para fazer muitos golos, ajudar com assistências e contribuir da melhor forma possível", acrescentou.