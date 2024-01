Sincelo: o fenómeno do nevoeiro gelado

O sincelo “corresponde a um depósito de gelo, constituído por grãos mais ou menos separados por bolhas de ar, às vezes com ramificações cristalinas”, explica o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Este fenómeno meteorológico resulta da combinação de humidade no ar com baixa temperatura.

Os cristais gelados depositam-se sobre superfícies e formam lâminas de gelo que parecem sopradas. À medida que o sol as derrete, caem e estilhaçam-se como vidro. Pode parecer neve, mas não é. Enquanto a neve e o granizo são formas de precipitação, o sincelo é um fenómeno de deposição.

Nestas imagens, vê-se sincelo sobre Trancoso, cidade no distrito da Guarda com uma altitude média de 750 metros. Em 1894, Carlos Pimentel escrevia sobre o sincelo em Trancoso no livro “Arvores giganteas de Portugal”: “No inverno quando a friagem é intensa, as ramificações cobrem-se de sincelo, o que lhe dá apparencia maravilhosa, simulando uma arvore de cristal”.

Orfeu Bertolami, físico teórico e professor na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, descreve o fenómeno como "típico do Inverno em regiões com altitudes mais elevadas". Em Portugal, o sincelo continua a cobrir de branco algumas zonas do Nordeste Transmontano e da Beira Alta.