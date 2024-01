Promotores mantêm a intenção de construir o polémico “Mono do Rato”, em Lisboa

Apesar de a celeuma se ter esvanecido do espaço mediático, os promotores do edifício popularmente conhecido como o “Mono do Rato”, desenhado, há duas décadas, pelos arquitectos Manuel Aires Mateus e Frederico Valsassina, mantêm a intenção de o construir. Os promotores do polémico empreendimento planeado para o lisboeta Largo do Rato esperam apenas por uma decisão favorável do Tribunal Administrativo de Círculo (TAC) de Lisboa, que continua a apreciar o requerimento por eles apresentado, há quase cinco anos, a solicitar a nulidade do despacho que mantém as obras paradas.

