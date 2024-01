Farto de ter a casa sempre igual? Estas são as tendências de decoração para 2024

A sustentabilidade é uma tendência (e urgência) transversal a todas as áreas, incluindo na decoração. Reaproveite o mobiliário antigo da casa dos pais ou avós, propõem as designers de interiores.

Começou a reparar que há coisas lá em casa de que já não gosta e, com o Ano Novo, ficou com vontade de as mudar. Seja o sofá que já tem 20 anos e está desconfortável ou desactualizado. Ou mesmo a cor das paredes da sala que pintou há dez anos quando era moda ter uma divisão de cada cor. Em 2024, a tendência será muita personalidade, mantendo o conforto e funcionalidade, dizem as designers de interiores ao PÚBLICO. Quer seja para mudar toda a casa ou apenas renovar o visual de algumas divisões, comece por pequenos passos e, se precisar, peça ajuda.