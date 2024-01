Palmela já anda na rede de Cidades e Vilas que Caminham

A vila de Palmela, no distrito de Setúbal, passa a integrar a rede de Cidades e Vilas que Caminham, iniciativa que já conta com 45 aderentes pelo país e que avança em parceria com a homóloga espanhola Red de Ciudades que Caminan.​

A rede é promovida pelo Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade (ICVM), iniciado em 2006 e que se apresenta como "uma associação de natureza privada, de interesse público e sem fins lucrativos". Entre os seus objectivos, "sensibilizar, informar e formar técnicos e cidadãos sobre a necessidade de construção de territórios sociais de Mobilidade", sublinhando-se que essa tarefa é executada "de acordo com as orientações políticas definidas na estratégia de desenvolvimento do espaço comunitário europeu".

Palmela oficializa a adesão esta quinta-feira, confirmou a autarquia, aliando-se assim aos compromissos da rede: "reforçar as condições de caminhabilidade nos municípios aderentes, melhorar a qualidade de vida urbana e os parâmetros de saúde pública, universalizar a utilização do espaço público para todos e aumentar a segurança da circulação pedonal e viária".

Em Portugal, a rede inclui municípios de Norte a Sul, incluindo Viana do Castelo, Braga, Gaia, Fafe, Gondomar, Viseu, Guarda, Nazaré, Leiria, Santarém, Loures, Setúbal, Sines, ou, entre outros, Portimão.