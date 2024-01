Tiago Pinto deixa a Roma: “O meu ciclo terminou”

O actual director geral da Roma, Tiago Pinto, vai abandonar o clube no final do mês, pondo fim a um ciclo de três anos na capital italiana. O português vai ainda fechar o ciclo negocial do mercado de transferências de Inverno, terminando a ligação aos romanos logo de seguida.

“Depois de três anos, acredito que o meu ciclo na AS Roma terminou, e, à medida que se aproxima a minha saída, gostaria de agradecer a todos aqueles que tornaram a minha estadia, no clube e nesta cidade, tão especial”, declarou Tiago Pinto, em comunicado, destacando o empenho que recebeu dos diversos sectores do clube.

O antigo dirigente do Benfica iniciou funções na Roma em Janeiro de 2021, tendo sido uma escolha dos actuais proprietários do clube, o Friedkin Group. Foi fundamental na contratação de jogadores como José Mourinho, Rui Patrício, Romelu Lukaku ou Paulo Dybala e, durante este período, a Roma conquistou a Liga Conferência (2021-22) e atingiu a final da Liga Europa (2022-23).